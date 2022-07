Delta FM passe en mode estival

"Le Réveil de l’été" de 06h à 10h est animé par Michael (en juillet) et par Arnaud (an août). De 10h à 14h, Benoit (en juillet) et Guillaume (en août) animent "Destination Vacances". L'émission "La plage de tubes", entre 14h et 17h, est confié à Sylvain (en Juillet) et à Louise (en août). De 17h à 20h, "Le Cocktail Delta" est servi par Eva (en juillet) et par Gilles (en août). Enfin, "La Delta Party de l’été" promet de la musique non-stop, de 20h à minuit... Les week-ends sont animés par Jean-Marc, Louise, Sylvain et Axel.

Notons qu'avec Delta +, la seconde station de Delta FM sans publicité, les auditeurs retrouvent également l’info locale, le trafic, les bons plans de l’été… au son de la musique des années 70, 80, 90. Delta + s’écoute en DAB+ à Dunkerque, Calais, Boulogne et Saint-Omer, ainsi que sur l’appli Delta.