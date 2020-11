Deezer a lancé son univers "Feel Good"

Lors du premier confinement, Deezer a observé une hausse significative d’écoutes de morceaux "Feel Good' pour vivre cette période le mieux possible. En effet, 90% des abonnés de Deezer ont affirmé que la musique et les podcasts les avaient aidés à être plus positifs. En mars dernier, Deezer avait déjà lancé un univers dédié "On reste à la maison" pour soutenir ses utilisateurs grâce à des contenus adaptés à la situation. 15 jours après l’annonce du confinement, la playlist "Cuisine en musique" a vu ses écoutes augmenter de 930%, "Travailler au calme " de 426% et "Yoga & Méditation" de 521%.