Découvrez le programme de la RadioWeek en vidéo

À chaque journée sa thématique, à suivre en direct et en replay. Cette nouvelle Radio&Podcast Week accueillera une trentaine d'intervenants qui mettront en avant leur réalisation et leur vision de de la radio et de l'audio digital de demain. Ils partageront avec vous les coulisses de leurs réalisations autour de 5 thématiques couvrant tous les domaines : le contenu, la monétisation et la promotion, l'audience, les innovations technologiques et les stratégies pour une radio plus respectueuse de l'environnement.

De nombreux prix seront décernés et nous proposeront aussi des débats avec une trentaine de professionnels.