DAB+ : plus de radios dans les Hauts-de-France

À Lille, dans les Hauts-de-France, ce lancement officiel est surtout considéré comme une nouvelle possibilité de développement pour plus de 50 radios (liste complète ICI ) qui lancent aujourd'hui leur diffusion en DAB+ et donc, une nouvelle aventure sur le numérique. C'est aussi un tournant dans l'histoire du DAB+ en France : même Nicolas Curien, membre du CSA y assiste. Plusieurs organisations syndicales et professionnelles sont à ses côtés : le SIRTI (Syndicat des Radios Indépendantes), le SNRL (Syndicat National des Radios Libres), le groupe France Médias Monde, Radio France et le WorldDAB.Déjà présent à Paris, Marseille et Nice, le DAB+ devrait dans deux ans, couvrir 70% de la population française.