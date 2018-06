DAB+ : où en est-on en France et dans le monde ?

L’Australie a lancé avec succès le DAB+ en 2009. Ce pays continue de montrer la voie avec la hausse du taux d’équipement en récepteurs atteignant maintenant 46%. Le nombre d’auditeurs ayant écouté une émission en DAB+ a atteint 3.5 millions de personnes dans les 5 plus grandes métropoles, de nouveaux service ayant démarré à Canberra, Darwin et Hobart en décembre 2017. 44% des nouveaux véhicules intègrent le DAB+ en standard. En Nouvelle-Zélande, des services radio numérique expérimentaux ont été lancés à Auckland et Wellington et diffusent depuis 2006.

L’Indonésie diffuse un service DAB+ expérimental depuis avril 2016 à Jakarta. Une expérimentation DAB+ doit démarrer en Birmanie et la Malaisie et le Vietnam étudient maintenant les options qui s’offrent à eux pour la radiodiffusion numérique. En Thaïlande, le régulateur NBTC (National Broadcasting and Telecoms Commission) prévoit un démarrage de la radio numérique terrestre en 2018 et au Vietnam, la feuille de route pour la diffusion numérique radio et TV 2020 a déjà été approuvée par le Premier ministre en 2009.