DAB + métropolitain : voici les 24 radios sélectionnées, peu de nouveaux entrants

"Cet appel constitue un élément structurant du projet global de déploiement de la radio numérique terrestre en France, comprenant également un programme ambitieux d’appels à l’échelle locale et régionale. L’ensemble du dispositif permettra aux différentes catégories de radios de développer au mieux leur diffusion numérique" indique le CSA dans un communiqué.40 dossiers de candidature avaient donc été déclarés recevables par le CSA le 12 décembre 2018 (liste ici ). Finalement, ce sont 18 d'entre eux qui pourront rejoindre l'un des deux multiplex national en DAB+. Parmi eux, seuls deux nouveaux projets ont été sélectionnés (Air Zen et BFM Radio, la version audio de la chaîne BFM TV). Les autres sont des grandes radios qui diffusent déjà en FM, notamment au niveau national, dont une seule radio indépendante (Latina). Plusieurs stations ayant des couvertures partielles en FM au niveau national ou régionales n'ont pas été retenues comme OUI FM, TSF Jazz ou Jazz Radio.Rappelons que six fréquences sont donc réservées par Radio France pour France Inter, France Culture, France Info, France Musique, FIP et Mouv’, comme annoncé par le ministre de la Culture Franck Riester.