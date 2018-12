DAB+ : voici les 40 radios nationales candidates, Radio France en suspens

Il a également dévoilé la liste des dossiers recevables suite au grand appel métropolitain en DAB+.

Sur les 40 dossiers reçus lors de la clôture de cet appel national le 21 novembre dernier tous ont été déclarés recevables, parmi eux, tous les grands groupes historiques nationaux, qui ont longtemps trainé les pieds, et des stations indépendantes mais également quelques petits nouveaux. "Les grandes radios ont admis qu'il s'agissait d'une technique complémentaire qui pouvait enrichir leur offre dans un contexte de compétition accrue" s'est félicité le président Olivier Schrameck.

Parmi eux, 6 radios de catégorie E (généralistes), 2 nouveaux projets : Radioloïde, Radio Mon Pays (issu de radios libres) et 22 radios déjà autorisées, 4 déjà en DAB et 8 nouveaux projets. Le CSA devrait trancher en sélectionnant 24 stations. La liste devrait être publiée mi-février 2019 pour un lancement des émissions en 2020.

La décision de Radio France sur le DAB + reste une question en suspens, puisque le groupe public a le pouvoir de faire préempter des fréquences pour ses services, a priori sur 6 chaînes (hormis France Bleu qui n'a pas de couverture nationale). "Je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui que les responsables de Radio France sont persuadés des avantages de cette technique" a indiqué Olivier Schrameck. "Il y a une conscience chez Radio France que si ils ratent le DAB+ ils auront un retard non rattrapable". Mais c'est à la tutelle de Radio France, l'Etat, "d'encourager, de freiner ou de contrecarrer, ce tournant de politique de la radio publique" a précisé le président du CSA.