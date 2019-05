DAB+ : les radios indépendantes très présentes

Pour Alain Liberty, Président du SIRTI : "Avec le SIRTI et les 169 radios indépendantes qu’il représente, nous saluons le travail opéré par le CSA. Cette sélection vient rééquilibrer celle de l’appel métropolitain dans laquelle seules trois radios indépendantes avaient été retenues (Air Zen, Latina et M Radio). Ces radios locales, régionales, généralistes et thématiques jouent un rôle essentiel dans l’accélération du déploiement de la radio numérique en offrant aux auditeurs une plus grande diversité de radios. Je m’étonne cependant d’une double attribution de fréquences à une marque de radio nationale présente à la fois dans l’appel métropolitain et dans ses déclinaisons locales dans les appels régionaux".