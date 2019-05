DAB+ : le CSA dévoile les radios sélectionnées sur plusieurs allotissements

Dans le cadre de l’appel aux candidatures lancé le 18 juillet 2018 pour l’édition de services en DAB+, le CSA, réuni le 22 mai 2019, a procédé à la sélection des candidats en complément de réservations prioritaires au bénéfice de Radio France et France Média Monde sur certains allotissements.Cet appel aux candidatures en DAB+ concerne les zones d'Annecy, d'Annemasse, d'Avignon, de Bayonne, de Besançon, de Chambéry, de Dijon, de Grenoble, de La Rochelle, d'Orléans, de Pau, de Poitiers, de Saint-Étienne, de Toulon et de Tours.La liste officielle et complète est accessible ICI Après réservation prioritaire au bénéfice de Radio France pour la diffusion de France Bleu sur 15 allotissements étendus et de France Médias Monde pour la diffusion de RFI à Toulouse et Bordeaux, le CSA devait procéder aux choix des candidats sur 438 places disponibles. Il a sélectionné 136 candidats différents, dont 58 en catégorie A, 50 en catégorie B, 5 en catégorie C, 22 en catégorie D et 1 en catégorie E. Le CSA délivrera les autorisations à l’ensemble de ces éditeurs dans les prochaines semaines. Les radios disposeront alors d’un délai de deux mois pour désigner les opérateurs techniques chargés de l’exploitation de ces multiplex. Les radios pourront commencer à émettre en 2020, année qui sera charnière pour le DAB+ avec une très forte progression de la couverture numérique de la radio. À l’issue de ces deux appels aux candidatures, les auditeurs des zones concernées auront accès à une offre de radios en DAB+ deux fois plus importante qu’en FM.