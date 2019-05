DAB+ et webradios : le SNRL sous tous les fronts

"Depuis que quelques radios ont brusquement changé d'avis après avoir freiné et conspué pendant 10 ans la radio numérique, ils trustent maintenant toutes les fréquences nationales, ce qui a pour conséquence un effet domino : les radios associatives ont bien du mal à exiger leur présence sur des zones urbaines significatives et nous voyons poindre le risque d'un rejet de nos médias vers d’hypothétiques multiplexes en dehors des métropoles et à la Saint-Glinglin" constate le SNRL. Dès sa nomination à la Présidence du CSA, le syndicat a donc immédiatement rencontré Roch-Olivier Maistre, afin de l'alerter sur "cette tendance monopolistique et sur une concentration sournoise". Actuellement, le SNRL assure travailler avec les CTA et les services du CSA afin de soutenir les radios et projets en développement.