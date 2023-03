DAB+ : Radio FG arrive à Reims et Châlons-en-Champagne

Radio FG diffuse son programme dans 32 villes en FM et en DAB+, notamment Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Monaco - Nice, Toulouse, Lille, Nantes, Rennes, Orléans, Bordeaux, Nancy, Dijon, Caen, Clermont-Ferrand... la Maison FG édite également les radio FG Chic (lounge et nu-disco), diffusée en DAB+ à Paris et Monaco, et Maxximum (alternatif et techno) diffusée en DAB+ à Paris, DanceOne (dance, EDM) présente en DAB+ à Paris, Marseille et Nice, ainsi que FG -Xtra. en FM à Anvers en Belgique flamande.

FG est créditée d’une audience hebdomadaire de plus de 1.1 millions d’individus et de 214 600 auditeurs quotidiens...