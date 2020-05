Covid-19 : les radios Maximum et Must FM s’engagent aux côtés des commerçants

En Belgique, Maximum et Must FM invitent donc les commerçants locaux et régionaux à profiter d’une campagne de publicité gratuite diffusée sur les ondes des réseaux de leur région. Pendant un mois, les commerçants des Provinces de Liège, Namur et Luxembourg pourront se faire connaitre afin de bénéficier de ce soutien unique dans le secteur. Ils auront jusqu’au 27 juillet pour diffuser leur message publicitaire et inciter le public à revenir dans les commerces de proximité pour faire ses courses, en respectant les règles sanitaires imposées par le Gouvernement. Il suffit de prendre contact avec les équipes de Maximum ( pub@maximumfm.be ) ou Must FM ( pub@mustfm.be ) ou de surfer sur les sites maximumfm.be et mustfm.be pour bénéficier de ce coup de pouce.