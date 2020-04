Covid-19 : la RTBF soutient les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles

"La crise sanitaire que nous traversons actuellement et le confinement qui en découle ont des conséquences non négligeables sur la vie des artistes, y compris ceux de la Fédération Wallonie-Bruxelles" explique la RTBF. Grâce à ses radios musicales mais aussi généralistes, la RTBF veut couvrir tous les genres musicaux et renforce la visibilité de ces artistes via plusieurs actions spécifiques.