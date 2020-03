Covid-19 : Imagine La Radio ouvre son antenne aux haut-alpins

Différents acteurs locaux, associatifs et économiques du département interviendront sur l'antenne pour parler des mesures spéciales mise en place pour les particuliers, entreprises et professionnels au niveau national et au niveau local. "Le but de ces émissions spéciales est d' informer, de fédérer, de solidariser nos auditeurs et non pas de dramatiser encore plus la situation. Nous souhaitons informer, rassurer et alléger l'ambiance un peu lourde du moment. En temps normal, les auditeurs viennent sur Imagine La Radio pour le coté léger et divertissant donc nous allons optimiser cet aspect dans cette période un peu troublée" a précisé ce matin Maxime Gallice, directeur de la radio.