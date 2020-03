Les radios les plus écoutées sur le web en février

France Inter, RMC, franceinfo, NRJ et France Culture composent le Top 5 des radios les plus écoutées sur le Net en février selon le classement de l'ACPM publié ce mercredi matin par l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des médias. On retiendra la solidité de Radio Meuh ou encore de Djam Radio qui jouent toujours des coudes au milieu des mastodontes de la radio.Le groupe Radio France passe le cap des 50 millions d'écoutes actives depuis la France loin devant NRJ Group (plus de 32 millions) et devant les Indés Radios (plus de 20 millions).L'ensemble des résultats est accessible ci-dessous ou en téléchargement ICI