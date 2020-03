Covid-19 : Euradio se mobilise pour faire entendre les voix des Européens

La station mobilise son équipe de rédaction, mais aussi son réseau de correspondants présents partout en Europe et dans le monde pour raconter les histoires vécues aux quatre coins du continent européen et au-delà, en cette période si particulière de pandémie. "Notre média est convaincu que nous avons besoin d’une Europe forte et solidaire dans ce moment de crise inédit. Or, plutôt que d’afficher une unité européenne, certains dirigeants continuent de prôner le repli sur soi. Il est plus que jamais nécessaire de valoriser et de donner la parole aux citoyens qui partout en Europe se montrent inventifs et solidaires. Et il me paraît juste aujourd’hui de rappeler les mots de Jean Monnet peu après son retrait de la vie publique européenne : « J’ai toujours pensé que l’Europe se ferait dans les crises, et qu’elle serait la somme des solutions qu’on apporterait à ces crises. »" a rappelé Laurence Aubron, directrice d’Euradio.