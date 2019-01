Comment mieux éditer ses podcasts natifs ?

Une fois son podcast prêt et en ligne, il faut penser à un titre accrocheur, à un bon visuel et une vraie description écrite de son podcast, même synthétique. Le référencement est encore partout sémantique, alors pour être bien référencé, ne pas négliger la description avec le nom du ou des producteurs et le nom des intervenants, des voix de son podcast. Un podcast peut être écouter 2 semaines, 2 mois ou 2 ans après son édition, encore faut-il qu’il soit bien référencé.

Maxime Piquette propose avec sa plateforme Ausha des solutions simples pour héberger, partager, gérer et monétiser ses podcasts. Il propose également des tutos et des guides gratuits avec l’Ausha Academy pour tout savoir sur la production et l’édition de podcasts natifs. Pour Maxime Piquette afin de gagner des auditeurs, il faut éditer et faire référencer ses podcasts sur un maximum de plateformes – Apple, Amazon, SoundCloud, Deezer, Spotify, ou Google Podcast qui se lance aussi…pour ne citer que les plus grandes, mais il y a de plus en plus de plateformes et d’applis qui s’y mettent. En France l’appli tootak qui vient d’être lancée en janvier, Sybel qui propose une offre inédite de contenus audio à la demande sur abonnement avec beaucoup de créations originales, de la fiction, des histoires pour enfants, etc. sans oublier Magelan, la plateforme de podcasts de Matthieu Gallet, ex-président de Radio France qui sera lancée au printemps.