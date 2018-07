Comment interpréter les Médialocales CONSEILS



# Médialocales, qu’est-ce que c’est exactement ?

Les Médialocales correspondent à l’exploitation au niveau local et régional des interviews menées pour réaliser la 126 000 Radio au niveau national tout au long de l’année, exploitée sur 274 univers, des départements et des agglomérations. Une vague est proposée à chaque fin de saison, le dernier jeudi de juillet, sur la période septembre-juin. Une vague intermédiaire est publiée en janvier sur 9 grandes agglomérations.





# Les chiffres sont-ils fiables ?

"Oui", répond Médiamétrie. Si tout le territoire est sondé, il faut au moins 500 interviews sur une zone pour que les résultats soient publiés.



# Pourquoi certains départements et agglomérations ne sont-ils pas publiés ?

Soit le seuil du nombre d’interviews n’est pas atteint en raison d’une taille de population réduite sur la zone, soit aucune station n’a souscrit à l’étude, soit les deux. "Nous nous calons sur le marché", souligne Guy Detrouselle, directeur du pôle local à Médiamétrie.



# Qu’est-ce qu’un suréchantillonage ?

Des radios commandent des zones spécifiques à Médiamétrie qui peuvent correspondre soit à une zone de diffusion en FM, soit à une zone de chalandise commerciale. Une étude qui est facturée entre 8 000 et 10 000 €, car cela nécessite des appels supplémentaires et donc un surcoût pour Médiamétrie. "Cela nous arrive de refuser des suréchantillonages, explique Guy Detrousselle. Quand il s’agit de petites zones, nous préconisons de ne pas le faire, car cela risque de donner des résultats non significatifs."



# Les résultats sont-ils redressés ?

C’est l’échantillon qui est redressé pour être représentatif de la population.

"Par exemple, sur 100 personnes interrogées, si la population compte 50 hommes et 50 femmes et que nos interviews donnent un déséquilibre, il y a un redressement", précise Guy Detrousselle.



# Pourquoi Médiamétrie ne communique-t-il pas publiquement ? Comment accède-t-on aux résultats Médialocales ?

L’institut publie un communiqué de presse sur l’écoute de la radio dans les régions, à partir des Médialocales, mais réserve les chiffres des 274 univers géographiques aux souscripteurs de l’étude qui peuvent, eux-mêmes, communiquer en indiquant certaines mentions obligatoires, comme l’indicateur (Audience Cumulée, Part d’Audience, ou Durée d’Écoute), la période et le périmètre géographique. Médiamétrie demeure propriétaire des données. Accès payant



