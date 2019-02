Classic Long Island Radio : les pépites des années 60 et 70

"Ma station est originale parce qu'elle est consacrée à une époque bien déterminée", raconte David. "Les années 60 et 70, avec des artistes qui n'étaient pas forcément connus à cette époque là. Je cherche et je découvre encore de nombreux artistes et titres méconnus des années 60 et 70. Pour réussir avec une webradio, je pense qu'il ne faut pas essayer de tout jouer pour tout le monde. Il faut cibler, choisir. Par ailleurs, j'ai réglé mes écrans publicitaires de manière à avoir 45 minutes de musique sans interruption. cela donne un long bloc de musique au cours de chaque heure. Le but est de diffuser un maximum de musique et très peu de talk."