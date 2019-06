Cinq lauréats au Prix RFI Instrumental

Le jury a retenu dix finalistes français et belges avant de désigner les cinq lauréats, sélectionnés pour l’émotion transmise par la musique des vidéos ainsi que pour leur maîtrise technique. Ils ont reçu leur prix dans les locaux de France Médias Monde en présence de Cécile Mégie, directrice de RFI, de l’équipe RFI Instrumental, de collaborateurs de France Médias Monde, et des partenaires (INA, Avid et Aprim Publishing). Les candidats étaient invités à monter deux vidéos (composées de 2 sujets d’actualité signés France 24, d’une durée d’environ 2 minutes 20 chacune) avec les musiques issues de RFI Instrumental (plus de 2 500 musiques originales, du monde entier). Ce concours laissait également place à la création musicale, chaque candidat sélectionné pouvant composer une musique de sa création pour le montage.