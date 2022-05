Cinq bonnes raisons d'assister au Paris Radio Show Rédigé par Brulhatour le Mardi 31 Mai 2022 à 07:30 | modifié le Mardi 31 Mai 2022 à 07:30





La Seine Musicale sur l'Île Seguin à Boulogne-Billancourt s'apprête à devenir le quartier général de la radio et de l'audio digital durant deux jours, ce jeudi et ce vendredi. Si vous évoluez dans les secteurs de la radio et de l'audio digital, impossible de passer à côté de l'événement. À moins qu'il ne vous faille une bonne raison... On en a 5 pour vous encourager à assister à ce Paris Radio Show.



#1 Le retour

Après presque deux années d’absence, le Salon de la Radio et de l’Audio Digital revient en version Pop Up. Nouveau lieu : la Seine Musicale. Nouvelles dates : 2 et 3 juin. Nouveau nom : Paris Radio Show. L’ADN des précédents événements est préservé : réunir la grande famille de la radio et de l’Audio Digital et… fêter la radio !



#2 Des conférences et les masterclass

Le Paris Radio Show est connu et reconnu pour proposer des dizaines d’ateliers, de conférences, de sessions, de masterclass… C’est le seul endroit en Europe où l’on peut prendre le pouls de toute l’industrie. Cette année, ne manquez pas le RedTech Summit qui réunira des dizaines de professionnels de la radio européenne.



#3 Des Assises de la radio

Durant ces deux jours, le Paris Radio Show accueille les Assises de la radio à l’occasion de la Fête de la radio ces 2 et 3 juin. Les Assises de la radio, lancées par Roch-Olivier Maistre, président de l’Arcom, ce sont 4 grandes sessions qui réuniront chaque matin les dirigeants des radios françaises pour conjuguer la radio au futur.



#4 Des animations et des exposants

En 2022, pour cette version Pop Up, 80 exposants, prestataires et professionnels vous présenteront leurs produits et leurs services durant deux jours. Vous pourrez les rencontrer et tester en conditions réelles leurs outils et découvrir toutes les nouveautés qui feront l’actualité de la saison 22/23.



#5 La gratuité

Sur l’île Seguin à Boulogne-Billancourt, le

