CinéMaRadio : tout le 7e art dans une radio

Et puis il y a nos podcasts qui fonctionnent très bien aussi ! Nous sommes sur toutes les plate-fomes ce qui nous permet une belle visibilité. Ce succès vient tout d'abord de la grande implication des membres de notre équipe, de la qualité de leurs productions, et aussi du fait que nous essayons d'occuper le terrain. Nous sommes forces de proposition pour des partenariats, pour imaginer des échanges, pour réaliser des émissions surprenantes.... La liberté (éditoriale, commerciale, marketing) de CinéMaRadio est véritablement sa force : tout est possible, on peut tout inventer ! Et on adore ça !