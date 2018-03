Chiffre d'affaires radio record au Royaume-Uni

Le Radiocentre, qui représente les intérêts des radios commerciales, précise que 12 des 20 annonceurs radiophoniques les plus importants dépensent maintenant plus de 20% de leur budget publicitaire total à la radio, et plus de la moitié de ces mêmes annonceurs ont augmenté leurs dépenses de 40% ou plus.

La hausse concerne des annonceurs historiques tels que Tesco, première chaine d'hypermarché du pays et 5ème mondial, mais aussi des annonceurs de l'ère numérique dont Amazon et eBay qui ont augmenté leur budget de respectivement 118% et 39% en un an. Le premier annonceur du média radio est le bouquet de télévision payante Sky. Il a augmenté ses dépenses en radio de 46% en un an, et a doublé la quantité de publicité radiophonique dans son mix média. De même, les chaines de restauration McDonalds, KFC et Dominos pizza ont fortement augmenté leurs budgets publicitaires en radio.