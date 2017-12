Chérie et Nostalgie fêtent Noël avec Centrakor

Les stations du Groupe NRJ, Chérie et Nostalgie ont mis en place un dispositif radio complet avec Centrakor, en parfaite adéquation avec leur cible. Cette campagne qui a débuté le 20 décembre dernier vient tout juste de prendre fin. En effet, pendant 2 semaines, ce ne sont pas moins de 192 spots de publicité qui ont été diffusés sur les 2 stations afin d’inciter les auditeurs à se rendre en magasin pour acheter leurs décorations de Noël. En parallèle de cette campagne publicitaire, des jeux et animations ont été mis en place pour renforcer la présence de l’enseigne à l’antenne.



Philippe et Sandy, animateurs de la matinale "Les Matins qui Chantent" sur Nostalgie, ont décoré le studio grâce à la dotation offerte par l’enseigne. Les auditeurs, quant à eux, ont remporté chaque jour 500€ de bons d’achats afin de pouvoir s’offrir de jolies décorations de Noël. Sur Chérie, c’est Stéphanie Loire, animatrice du morning "Le Réveil Chérie" qui a pris les commandes de la décoration du studio en se rendant directement en magasin pour choisir ce qui lui plaisait. Chaque matin, les auditeurs de Chérie ont, eux aussi, gagné des bons d’achat de 500€.