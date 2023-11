Chérie FM lance, déjà, sa radio digitale "Chérie Noël"

"Pour les amoureux de l'hiver, impatients de pouvoir savourer un chocolat chaud devant un bon feu de cheminée, la radio digitale "Chérie Noël" vous propose de plonger dès à présent dans la magie de Noël" explique la station.

L'équipe met en rotation plusieurs titres emblématiques de cette période comme l'incontournable "All I want for Christmas is you" de Mariah Carrey. S'ajoutent Bobby Helms avec "Jingle Belle Rock", Kylie Minogue avec "Santa Baby", Michael Bublé avec "Holly Jolly Christmas" ou encore le groupe The Drifters avec "White Christmas" ainsi que les plus grands classique et autres titres 100% Noël...