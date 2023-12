Chaque semaine plus de 17 millions de Français écoutent Les Indés Radios

Les Indés Radios sont une fois de plus l’offre radiophonique nationale avec la meilleure couverture "hors domicile". Sur une semaine moyenne, Les Indés Radios touchent 25.9% des Français de 13 ans et plus en dehors de leur domicile soit 14.4 millions de personnes. Une performance qui creuse un écart conséquent de plus de 5 millions de personnes supplémentaires avec le premier réseau national généraliste sur ces indicateur et période.

"Ces bons résultats complètent parfaitement ceux publiés dans le cadre de l’étude d'audience Médiamétrie EAR National pour la même période : Les Indés Radios y étaient crédités de la première audience de France avec en moyenne 7.3 millions d’auditeurs quotidiennement à l'écoute de leurs 128 stations locales, régionales et thématiques" explique le groupement aux 128 stations.