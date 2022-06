Chaque jour, 45.4 millions de Français surfent sur le web

En avril 2022, les sites et applications bancaires ont réuni 41.3 millions de Français, soit une hausse de 700 000 visiteurs uniques en 1 an. Le mobile est devenu l’écran privilégié pour se rendre sur les sites et applications bancaires : plus de 8 visiteurs uniques sur 10 l’ont utilisé pour s’y connecter. Cela représente 34.7 millions de Français, soit plus de 13 millions de mobinautes supplémentaires en 4 ans sur ces sites et applications (+63%)