"Chansons oubliées... ou presque", les pépites des années 60

La webradio "Chansons oubliées ou presque", programmée et diffusée via la plate-forme Radionomy, ne diffuse que des vieux titres des années 60, des petites perles qui ne sont diffusées presque nulle part ailleurs mais qui ont leur place sur cette webradio créée il y a un peu plus de quatre ans par Alain et Christophe, deux producteurs bordelais.

"Sur Chansons oubliées ou presque, on entend Dario Moreno, Tino Rossi mais aussi Sylvie Vartan et Johnny Halliday, expliquent Alain et Christophe. Le titre de la radio fait référence à une vieille émission de radio dans les années 60".