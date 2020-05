Champagne FM verse 5 670 euros aux soignants

Durant sept semaines, l'association SPS, le fonds d'action du CHU de Reims, le personnel de l'hôpital de Troyes, les équipes du Groupe Courlancy de Reims-Bezannes, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, les soignants de l hôpital d'Epernay et pour finir l'Institut de cancérologie Godinot à Reims, ont bénéficié de cet élan de générosité. Champagne FM a ainsi versé au total 5 670 euros.

D'autre part, Champagne FM, a également soutenu d autres secteurs sensibilisés par cette crise sanitaire, et a livré les repas pour une trentaine de policiers municipaux à Reims, ainsi qu'aux pompiers de Rethel. L'EHPAD de Vertus s'est également vu offrir un buffet pour ses 50 soignants, ainsi que 8 tablettes pour permettre d 'organiser des rendez-vous visio entre familles et résidents.





Enfin, Champagne FM a organisé la vente aux enchères d'une guitare basse dédicacée par Calogero. Cette opération, en partenariat avec catawiki.fr a permis de récolter 550 euros reversés à l'antenne de Reims de la Croix Rouge Française