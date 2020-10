Champagne FM s'associe à l'hommage à Samuel Paty

Champagne FM diffusera tout au long de la journée un spot sur son antenne rappelant son engagement aux côtés de tous les défenseurs de la liberté d’expression : "Champagne FM défend la liberté d’expression. Le droit de croire ou de ne pas croire. Le droit au blasphème, le droit de déplaire et l'ardente obligation de vivre ensemble et en paix. Le droit de chaque religion, de toutes les religions. Le refus de l'obscurantisme. Champagne FM soutient la lumière, le dialogue, la tolérance et le respect".