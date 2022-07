Cet été, RMC mise sur "la continuité de son antenne"

Sébastien Krebs, en remplacement d’Apolline de Malherbe, sera aux commandes de la matinale "Apolline Matin "du 18 juillet au 19 août. Olivier Truchot reste à la tête des "Grandes Gueules" en juillet et Alain Marschall en août. "L’Atfer Foot" ne s’arrête pas un seul jour de l’été avec Gilbert Brisbois, Nicolas Jamain, Thibaut Giangrande et Timothée Maymon.

Enfin, la reprise du foot dès le 6 août se fera avec "Rothen s’enflamme" présentée par Jean-Louis Tourre, et accompagné notamment de Rolland Courbis et Mathieu Bodmer.