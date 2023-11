Ce soir, la Sacem veut célébrer "tous les talents"

"Chaque année, la cérémonie des Grands Prix est l’occasion de saluer et remercier celles et ceux qui nous font rêver. Derrière chaque œuvre, il y a le travail et le talent d’auteurs, compositeurs et éditeurs et nous sommes fiers de les représenter, les défendre et les accompagner tout au long de leur carrière. Avec l’ensemble des créatrices et créateurs, éditrices et éditeurs de musique qui sont à mes côtés au Conseil d’administration, nous sommes impatients de vous dévoiler, après Harry Styles, Zaho de Sagazan et Zazie, les noms des 16 autres talentueux lauréats des Grands Prix Sacem 2023 qui représentent toute la richesse et la diversité du répertoire représenté par la Sacem." a souligné Christine Lidon, autrice et présidente du Conseil d’administration de la Sacem