Ce matin, Amir réveille Contact FM

"Une émission pleine de surprises et de rebondissements à suivre en direct sur Contact FM et sur la chaîne WEO" indique un communiqué. "L’émission a été pensée pour s’adapter à cette période atypique tout en respectant les mesures sanitaires et pour assurer la sécurité de l’artiste, des équipes techniques, du personnel et des auditeurs".

Des auditeurs qui ont pu gagner leurs place pour assister à cette matinale délocalisée grâce à un jeu SMS.