Ce lundi, lancement de la 6e édition de Viva for Life

Sara de Paduwa, Adrien Devyver et Ophélie Fontana se préparent pour ce grand marathon solidaire. Leur défi est donc désormais bien connu : s’enfermer dans le studio de verre pendant 6 jours et 6 nuits.. Jusqu'au 23 décembre, ils se relayeront 24h/24 pour animer la grande émission spéciale Viva for Life au profit de l’enfance défavorisée. Cette année encore, leur marathon radio sera ponctué de nombreux défis fil rouge à relever jour après jour. Des défis collaboratifs qu’ils devront mener à bien avec le public présent sur la Grand-Place de Nivelles et leurs invités. Ces défis rapporteront de l’argent grâce aux sponsors de l’opération, et permettront aux 3 animateurs de vivre une expérience collective au profit de la cause, en créant via l’antenne radio, une chaîne de solidarité. Notons que le studio radio comportera toujours son "smoothie corner" où les 3 animateurs devront préparer eux-mêmes leurs jus et autres repas liquides tout au long de la semaine. Mais aussi un "coin salon" qui accueillera tour à tour des artistes pour des prestations live dans le cube et différents invités, notamment au cours des nuits de Viva for Life où tous les délires sont généralement permis… pour la bonne cause.