Cauet : "avant la radio évoluait tous les 5 ans. Aujourd'hui, elle change tous les mois"

Le confinement ? "J'avais très très peur mais, au final, je pense que cela amène quelque chose" explique l'animateur. L'installation technique à son domicile s'est faite "très simplement, très rapidement". Un confinement qui a aussi ses avantages : "le truc c'est d'être drôle mais c'est aussi d'être vrai aussi". Ainsi, Cauet travaille quotidiennement avec une installation technique simple, grâce notamment à un codec Via, mais qui lui demande plus de travail : "je fais trois fois plus de boulot depuis que l'on est confinés qu'avant".

Depuis plusieurs années, Cauet a fait la pari de faire de la radio différemment, en y ajoutant l'image mais "le public veut déjà autre chose. Aujourd'hui, il faut continuer à fabriquer la suite et je trouve ça passionnant. Avant, la radio évoluait tous les 5 ans. Aujourd'hui, elle change tous les mois et ce qu'on fait aujourd'hui ne sera pas ce que l'on fera dans 2 ans".