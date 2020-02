Caroline Roux attendue aux Assises du journalisme

Le jeudi 2 avril à 18h30 à l'espace MAME de Tours accueillera "Le Grand Débat des Assises" qui aura pour thème "Conjuguer fins de mois et fin du monde" en présence de Caroline Roux ("C dans l'air", France TV et présidente du Jury des Assises 2020), de Luc Bronner (Directeur des rédactions du Monde) ou encore de Claire Hedon (Présidente ATD Quart Monde France).

Le lendemain, endredi 3 avril à 18h45 au théâtre Olympia de Tours, Les Assises propoeront une "Soirée Météo et climat" avec Louis Bodin (présentateur météo, TF1), Dominique Marbouty (vice-président de Météo et Climat), Chloé Nabédian (présentatrice méteo, France 2) ou encore Laurent Romejko (présentateur météo, France 3), et David Salas y Mélia (Responsable du Groupe de Météorologie de Grande Échelle et Climat, Météo France).