Annulation des Assises Internationales du Journalisme de Tunis

"Force est de constater que le contexte dramatique actuel ne permet pas aujourd’hui d’organiser sereinement un rassemblement d’une telle ampleur consacré à l’avenir du journalisme. C’est une décision extrêmement difficile. Nous partageons la déception de celles et ceux qui attendaient ce rendez-vous avec impatience. Elle ne doit pas mettre fin à l’espoir de nous retrouver rapidement, dès que la situation internationale rendra ce moment possible" peut-on lire sur le site des Assises.

L’an dernier, près de 800 professionnels de l’information, venus de plus de 30 pays avaient confronté leurs expériences et partagé leurs savoirs dans le cadre de la Cité de la Culture de Tunis.