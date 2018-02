Canada : appel à projets pour le programme "Radiomètre"

À l'image du FSER, "Radiomètre" permet le financement d'une panoplie d'activités à hauteur 50 000 $, dans la mesure où ces dernières se déroulent entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019 et répondent à l'un des trois résultats du programme. Les stations admissibles ont jusqu'au 8 mars 2018, pour soumettre leur demande de financement par l'intermédiaire de la nouvelle plateforme de gestion des demandes en ligne du FCRC. "Radiomètre" est rendu possible grâce aux contributions versées au titre du développement du contenu canadien (DCC) des radiodiffuseurs privés du Canada par l'entremise d'un mécanisme de financement établi par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).Ces contributions jouent un rôle essentiel dans l'épanouissement du volet communautaire du système canadien de radiodiffusion. En 2016-2017, le FCRC a versé plus de 2 millions de dollars à 85 stations et aux trois associations qui les représentent pour la réalisation de 153 projets et ce, par l’intermédiaire de trois programmes de financement "Altimètre", "Radiomètre" et "En ondes, les jeunes !".