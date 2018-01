Campus Paris retrace l'histoire des radios associatives

Les radios associatives, qui existent depuis plus de 30 ans sont aujourd’hui menacées par la remise en cause des contrats aidés, qui ont permis à nombreuses d’entre elles de se développer. Qu’ont-elles conservé de l’esprit des radios libres ? Ont-elles toujours ce rôle de contre pouvoir à l’aune d’Internet ? Le podcast peut-il les remplacer ? Voilà des interrogations intéressantes qui constitueront le fil rouge de cette émission enregistrée ce vendredi au Bar Commun à Paris, de 18h à 19h.

L'émission "La Bande FM", diffusée sur Radio Campus Paris est animée par les équipes de Radio Fréquence Paris Plurielle, de Radio Cause Commune avec Grégoire Souchaix, auteur de "Je quitte ma radio" (Arte Radio).