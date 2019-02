CSA : un nombre de groupes de travail resserré

Les délibérations du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont préparées dans le cadre de groupes de travail thématiques. Chaque conseiller préside un groupe de travail et assure la vice-présidence d’un second groupe. Le président et le vice-président animent et fixent les objectifs du groupe, sous l’impulsion du collège et en liaison avec les services. Ils sont également les interlocuteurs privilégiés des acteurs du secteur audiovisuel sur les sujets entrant dans le champ de compétence de leur groupe.



Outre une lisibilité, une transversalité et une collégialité accrues, cette organisation plus compacte a pour objectif de permettre une plus grande réactivité face aux évolutions de la régulation et de mieux embrasser des thématiques de nature transversale comme l’outre-mer, le sport, l’Europe et l’International. Des groupes de travail spécifiques pourront également être mis en place si l’importance du sujet le requiert.