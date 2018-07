CIM Belgique : 1 030 000 auditeurs pour Nostalgie

"Nous observons que sur l’année écoulée et en particulier sur cette dernière saison la tendance reste extrêmement positive pour Nostalgie. Nous remercions notre public d’être de plus en plus à l’écoute de nos programmes, cette marque de confiance nous conforte dans notre vision et notre stratégie. Nostalgie, c’est toute une équipe qui place l’auditeur au centre de ses préoccupations sur l’ensemble de ses plateformes (digitales & FM)" ont souligné Xavier de Bruyn (Brand manager) et Frédéric Herbays (Program Manager) à NGroup (NRJ Belgique, Nostalgie Belgique et Chérie Belgique) qui obtient une PDM de 20.2%.