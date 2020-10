CBC/Radio-Canada lance "L'info locale est indispensable"

Ce nouveau répertoire, le premier du genre au Canada, est accessible sur le site institutionnel du diffuseur public, et compte déjà plus de 1 000 liens vers des médias d’information présents à l'échelle du pays. Cette initiative témoigne de l’engagement de CBC/Radio-Canada à soutenir le journalisme local et s’inscrit dans le cadre de la Semaine nationale des journaux qui s'est déroulée cette année du 4 au 10 octobre sous le thème "Source fiable de vraies nouvelles". " L’info locale est indispensable " a été développé en collaboration avec Médias d’Info Canada . CBC/Radio-Canada travaillera avec d'autres associations de médias afin de développer cette ressource.