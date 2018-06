C'est presque l'été sur Radio Notre Dame

Forcément, "L’été des festivals" avec Édith Walter offrira des rencontres en musique avec les directeurs artistiques, les musiciens autour d'extraits de programmation de festivals, chaque vendredi à 16h,le samedi à 11h ainsi que le dimanche à 14h30 et 20h. Également à l'antenne cet été, "Sur un air de déjà vu" (lundi à 6h35 et dimanche 16h et 20h50), Aude Delafosse présentera une œuvre musicale classique ou une chanson. On retiendra également "En son jardin" (samedi à 10h et dimanche à 11h et 22h) en compagnie de

Denise Dumolin nous emmène en promenade en son jardin. Pour invité : un créateur, un écrivain, un artiste ou un viticulteur qui partagera sa passion pour les arbres, les fleurs ou les potagers. Notons aussi "La bonne Étoile" (chaque samedi 8h45 et le dimanche 18h1 avec Ombeline Degerman rencontre avec un entrepreneur qui suit sa bonne étoile ou encore "Destination Russie" (chaque vendredi à 15h) avec Victor Loupan qui emmènera les auditeurs de Radio Notre-Dame en Russie.