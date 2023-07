Gérard Klein reprend la route et le micro sur Sud Radio

De l’Occitanie, au Sud-Ouest en passant par le Limousin, l'Aveyron, l’Hérault, la Corrèze, le Pays basque ou encore le Béarn, Gérard Klein sera en direct, chaque jour, de 10h à 12h sur Sud Radio. Accompagné de producteurs du terroir, d'artisans passionnés, d'élus et de nombreux autres invités, Gérard Klein valorisera au cours de cette émission quotidienne les initiatives locales. Il souhaite également promouvoir nos richesses culturelles, gustatives et patrimoniales.

"Figure emblématique, l’instit le plus célèbre de France, saura par sa bienveillance et son talent d'animateur, créer une ambiance chaleureuse et un lien fort avec les auditeurs" précise Sud Radio.