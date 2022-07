C'est l'été sur Radio Nova

Comme chaque année, Nova prend les routes de France (et d’ailleurs) au volant de sa caravane pour des émissions spéciales, des fêtes et des rencontres en direct et en public. Ce mercredi 13 juillet, Radio Nova est à Saint Ouen, sur la place Jean Jaurès, pour le Bal de Saint-Ouen avec Karimouche, Maya Kamaty, James BKS et d’autres surprises. Ce mercredi, la radio sera aussi à Reims, au Clos, pour une soirée avec Yuksek, V4ys et Zimt. Puis, jusqu'au 16 juille, au festival de Dour, près de Mons, en Belgique.

Cet été, Radio Nova passera également par Bourges (16 juillet), par Clermont-Ferrand (20 juillet), par Lyon (21 juillet), par Marseille (27 juillet) ou encore par Toulouse (29 juillet) pour des émissions spéciales, des live, des DJ set et des blind test, en public.