Bruno Denaes va quitter Radio France

Bruno Denaes avait succédé à Jérôme Bouvier. Le journaliste fait valoir ses droits à la retraite. Âgé de 62 ans, le médiateur de Radio France devrait quitter le groupe public, dès le 31 juillet prochain. Poste stratégique à Radio France, le médiateur est un trait d’union entre celles et ceux qui fabriquent quotidiennement la radio et celles et ceux qui l’écoutent : "Le médiateur transmet vos messages aux rédactions, aux unités de programmes et aux directions. Il vous répond également directement si nécessaire" rappelle Radio France.