Broadcast Partners nomme Roland Schaller pour les ventes internationales

Après avoir passé la première moitié de sa carrière dans le domaine des réseaux et télécommunications dans des fonctions techniques et marketing, Roland Schaller a évolué vers la diffusion dans le domaine du matériel et des logiciels de distribution par satellite et terrestre, dans des fonctions d'avant-vente et de vente. Il est à l'aise dans la culture d'entreprise de la majeure partie de l’Europe, combinant une approche rigoureuse du processus de vente dans ses relations avec ses clients et partenaires commerciaux.

Rappelons que Broadcast Partners est une société de technologie de diffusion, basée à Terneuzen et Hilversum (Pays-Bas). La société fournit des produits, des solutions, des conseils et des services opérationnels internationaux en matière de technologie de diffusion aux stations de radio et de télévision, aux sociétés de production et aux gouvernements.