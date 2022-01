Broadcast Partners intègre le "Cloud Multicanal" à SmartRadio

"Nous sommes très heureux de nous associer à 2wcom pour intégrer leur solution audio sur IP robuste et qui est le leader du secteur, ce qui fait de notre SmartRadio le service de production radio le plus ouvert et le plus flexible disponible sur le Cloud à ce jour" a expliqué Robert-Jan van der Hoeven, PDG de Broadcast Partners. "En tant que partenaires depuis 15 ans, nous sommes ravis que Broadcast Partners ait choisi le logiciel MoIN pour étendre sa plateforme SmartRadio avec des fonctionnalités de streaming et de transcodage améliorées. SmartRadio intègre de nombreuses applications de fournisseurs renommés et nous sommes heureux de faire partie de cette plate-forme" a, pour sa part, indiqué, Leif Cipriani, CTO de 2wcom Systems GmbH

Broadcast Partners et 2wcom exposeront au salon Hamburg Open ces 19 et 20 janvier 2022 (stand H.431 et stand H.135).