Radioline parie sur la radio en mobilité

"L'intégration de technologies émergentes telles que la voix, les paiements et le commerce électronique dans les véhicules libère le temps de conduite, permettant aux conducteurs d'interagir instantanément et en toute sécurité avec la programmation audio", a déclaré Bryan Biniak, PDG de ConnectedTravel. Les conducteurs peuvent jouer avec et acheter ce qu'ils entendent et s'engager aux moments où ils sont le plus inspirés". Le produit fonctionne avec le système Android Automotive de Google et permet aux conducteurs et aux passagers d'effectuer des transactions avec la programmation radio en temps réel, y compris la programmation ludique.

"L'application compatible SmartRadio de Radioline sera disponible pour les plus de 100 millions de véhicules avec Android Automotive produits par les principaux équipementiers automobiles" a souligné Xavier Filliol, directeur des opérations de Radioline.