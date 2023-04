Le nouveau numéro de RedTech Magazine est disponible

En Inde, la marque audio commerciale la plus populaire, Mirchi, change de PDG. Dans le dossier principal de RedTech Magazine, vous rencontrerez à la fois les dirigeants sortants et entrants. Ils partagent leurs précieuses leçons apprises, dévoilent certains de leurs défis et expliquent quelques-unes de leurs décisions stratégiques les plus remarquables.

Dans ce nouveau numéro, l'équipe a fait le choix d'ouvrir le "Dixon's Corner" où Graham Dixon, l'ancien chef de la radio de l'UER, partage ses réflexions sur les changements de la radio. Au fil des pages, vous découvrirez aussi comment la TOPradio belge produit et présente son émission quotidienne de fin de journée depuis l'autre bout du monde, le paysage radiophonique du Kenya ou encore le nouveau système d'audience aux Pays-Bas.